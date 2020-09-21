Минобороны раскрыло задачи военных в ходе учений «Кавказ-2020»

Вооруженные силы России во время учений «Кавказ-2020» уделят особое внимание борьбе с крылатыми ракетами, беспилотниками, радиоэлектронному противодействию противнику и быстрой смене боевых действий, сообщили в Минобороны.

«В ходе проведения учений «Кавказ-2020» особое внимание будет уделено борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на всю глубину построения боевого порядка противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Минобороны отметили, что такое решение было принято, исходя из опыта, полученного во время боевых действий в современных вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии. Также планируется уделить внимание созданию сложной обстановки, максимальному использованию возможностей вооружения и военной техники в любое время суток, ведению боевых действий в отрыве от главных сил, совершению глубоких рейдов.

В пресс-службе военного ведомства также сообщили, что в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» истребители Су-27 и Су-30СМ Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на оперативных аэродромах в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

В министерстве уточнили, что техники полностью подготовили истребители к вылету. В рамках учений экипажам Су-27 и Су-30СМ «предстоит отработать перехват воздушных целей, выполнить задачи по прикрытию действий ударной авиации, а также нанесению авиационных ударов по наземным целям», добавили в Минобороны.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

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