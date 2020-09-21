К учениям «Кавказ-2020» подключились дивизионы С-400

Защиту участников учений «Кавказ-2020» обеспечат свыше десяти дивизионов, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-400, С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», сообщили в Минобороны России.

«Дивизионы современных зенитных ракетных систем и комплексов 4-й армии ВВС и ПВО и общевойсковых объединений Южного военного округа (ЮВО) обеспечили надежную противовоздушную оборону войск и сил на юге России, в районах проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Минобороны отметили, что более десяти дивизионов уже совершили марши, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство.

«Кроме того, защиту сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М», – подчеркнули в военном ведомстве.

В рамках учений «Кавказ-2020» перед расчетами подразделений ПВО стоит задача прикрыть районы сосредоточения соединений и воинских частей, которые задействованы в маневрах в регионах Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставрополья и Кубани.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

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