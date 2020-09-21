Гастрономические туры по России предложено включить в программу кешбэка

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сказала о возможности включения гастрономических туров в программу кешбэка для поддержки внутреннего туризма.

«В будущем мы не исключаем включения в нее (программу кешбэка – прим. ВЗГЛЯД) гастрономических туров. Готовы обсуждать это со всеми заинтересованными сторонами», – сказала Догузова РИА «Новости».

Глава Ростуризма добавила, что программа кешбэка «должна совершенствоваться, становиться более разнообразной и удобной для путешественников и работников отрасли».

Напомним, Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) создает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур.

Ранее стало известно о продлении программы на второй этап, который начнется в октябре.