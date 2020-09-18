Второй тур кешбэка за путешествия по России стартует в октябре

Второй этап продаж туров по России с кешбэком откроется в октябре и продлится минимум 1,5 месяца, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Что касается сроков второго этапа, то по запросам людей мы планируем значительно его расширить и рассчитываем на то, что возможность приобретать туры в рамках этого второго этапа у наших граждан будет не менее полутора месяцев», – передает РИА «Новости» слова Догузовой.

Отмечается, что точная дата начала программы будет озвучена позже.

По словам главы Ростуризма, это зависит от скорости внесения изменений в действующие правила предоставления субсидии.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что программой поддержки внутреннего туризма с возможностью кешбэка к концу лета воспользовались 50 тыс. россиян.

Напомним, Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) создает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур.

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