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    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    24 октября 2026, 13:59 • Новости дня

    Свириденко стала уполномоченным в американо-украинском фонде

    Бывшую премьера Украины Свириденко назначили уполномоченным в инвестфонде с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко назначена уполномоченным в американо-украинский инвестиционный фонд восстановления.

    Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко стала уполномоченным лицом в американо-украинском инвестиционном фонде восстановления, заменив на этой должности Егора Перелыгина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте украинского кабмина, передает ТАСС.

    Двусторонний фонд был создан в рамках соглашения о полезных ископаемых, подписанного Вашингтоном и Киевом 30 апреля 2025 года. По условиям сделки, украинская сторона обязалась перечислять в организацию 50% всех доходов от новых лицензий и ренты на добычу ресурсов на новых участках.

    Украинские СМИ и депутаты Верховной рады критиковали договор, заявляя о потере части экономического суверенитета и отсутствии гарантий безопасности, о которых говорили в офисе Владимира Зеленского. Парламентариев также возмутило сокрытие двух дополнительных документов, упомянутых в соглашении.

    Несмотря на недовольство, 8 мая парламент ратифицировал документ. 17 сентября США сделали первый взнос в фонд в размере 75 млн долларов, после чего Свириденко, занимавшая на тот момент пост главы правительства, пообещала скорое внесение аналогичной суммы со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заключил первую сделку по добыче критически важных минералов на Украине.

    Кроме того, Верховная рада одобрила соглашение с США о полезных ископаемых.

    Также Юлия Свириденко сообщила о приближении Киева и Вашингтона к завершению работы над меморандумом об ископаемых.

    23 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    @ mfa.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины повесило китайский флаг вверх ногами во время встречи главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги с послом КНР, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел 21 октября в резиденции украинского министра, пишет издание «Страна». На заднем фоне опубликованной фотографии видно красное знамя, звезды на котором расположены в правом нижнем углу вместо левого верхнего.

    Изначально снимки с перевернутым флагом появились на официальных ресурсах украинского внешнеполитического ведомства, однако позже их удалили. Фотография осталась доступна только в англоязычной версии сайта министерства.

    Впоследствии пресс-служба ведомства обрезала изображение, оставив в кадре исключительно украинский флаг. На сайте посольства Китая на Украине также опубликовали фотографию со встречи без флага КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В прошлом году Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан.

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    23 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

    Герасимов: Режим тишины вводится с 27 октября для гуманитарной миссии в Алешках

    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    По его словам, российская армия прекратит огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек в Херсонской области, сообщает Минобороны в Max.

    «В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится «режим тишины» с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года», – заявил Герасимов.

    Он также сообщил об организации инженерной разведки для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов. Военные обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о длительности гуманитарной миссии в херсонских Алешках как минимум в несколько дней.

    В среду помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о передаче признательности Мелании Трамп за посредничество в урегулировании ситуации.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    23 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Маск обвинил власти Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов
    Маск обвинил власти Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Основатель SpaceX Илон Маск обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет миллиардов долларов, которые поступают в страну в ходе вооруженного конфликта.

    «На самом деле на Украине существует колоссальное расхождение интересов между элитами и простыми гражданами. Первые невероятно разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступающих на Украину, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах», – цитирует Маска РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер связал падение поддержки Киева европейцами с масштабной коррупцией в государстве.

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил процветающую коррупцию на Украине.

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    23 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

    Объявлено о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

    Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп. Прекращение огня с 29 октября позволит доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей.

    Локальное перемирие вступит в силу 29 октября и позволит временно прекратить боевые действия для организации безопасного коридора. Соглашение предусматривает доставку медикаментов, продовольствия и чистой воды, а также эвакуацию пожилых людей из зоны конфликта, сообщается в заявлении Белого дома.

    «Ситуация в Алешках ужасающая. Это прифронтовой город на грани катастрофы. Оставшееся население Алешек состоит в основном из пожилых людей, которым срочно требуется медицинская помощь, лекарства, еда и чистая вода», – заявила Мелания Трамп.

    По словам супруги американского лидера, жители города сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и регулярными атаками. Первая леди выступила в роли эксклюзивного посредника и вела прямые переговоры с руководством России и Украины. Представители обеих стран совместно оценят потребности жителей в помощи. Желающие покинуть Алешки получат транспорт для переезда в выбранном направлении на территорию России или Украины.

    Процесс эвакуации будут сопровождать сотрудники независимой американской медиаорганизации для документирования действий команд на местах. Контактный канал, использованный для достижения договоренностей, был создан ранее во время воссоединения 34 детей со своими семьями, и в настоящее время стороны приступили к разминированию дорог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди США за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках.

    В середине месяца помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности по контактам уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп.

    Уполномоченный заявила о готовности американской команды оказать помощь оставшимся без продовольствия горожанам.

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    23 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Лантратова: Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многодетный отец семерых детей вернулся из плена в ходе обмена между Россией и Украиной, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена российского военнослужащего, которого дома ждут семеро детей. Многодетный отец в ближайшее время вернется домой к семье, пишет РИА «Новости».

    «Ольга, это все благодаря вашей воле, благодаря вашей вере», – сказала Лантратова во время телефонного разговора с супругой военнослужащего.

    Омбудсмен подчеркнула, что до обмена общалась с женой бойца практически каждый день. По ее словам, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    В тот же день Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Омбудсмен заявила о возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

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    23 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Мирошник назвал важным прецедентом возвращение из плена военных из ДНР и Крыма

    Мирошник: Возвращение из плена военных из ДНР и Крыма стало важным прецедентом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возвращение военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма из украинского плена стало крайне важным прецедентом, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Возвращение донбассовцев и крымчан – крайне важный прецедент, достигнутый в ходе тяжелых переговоров», – цитирует Мирошника РИА «Новости». По его словам, до недавнего времени украинская сторона вычеркивала из списков обмена выходцев из ЛНР, ДНР и Крыма, игнорируя их российское гражданство.

    Он добавил, что Киев предпочитал судить их по своим законам, приписывая государственную измену и другие преступления, которые нельзя вменять гражданам России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отметила возвращение военнослужащих из ДНР и ЛНР впервые с начала спецоперации.

    Освобожденные из плена российские военные связались по телефону с родными и близкими.

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    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости, превышающей 161 км/ч.

    Украинские военные утром в субботу зафиксировали работу систем Starlink и Starshield на скорости более 161 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    «Продолжаем мониторить и проводить проверки на высших скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи», – рассказал источник агентства в министерстве обороны Украины.

    На прошлой неделе в Киеве жаловались на срыв ряда военных операций из-за ограничений скорости работы терминалов SpaceX на отметке 160 км/ч.

    Президент США Дональд Трамп 22 октября сообщил о восстановлении доступа украинской армии к военной связи Starshield, не уточнив автора распоряжения.

    В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск подчеркивал, что сеть применяется исключительно для обороны и гражданских целей, а любые ограничения устанавливаются американским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи для украинских военных.

    Издание The Wall Street Journal назвало Илона Маска инициатором замедления военной версии сети.

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    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

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    23 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Сальдо назвал сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в Алешках

    Сальдо: Главной целью гуманитарной миссии в Алешках является сохранение жизней

    Сальдо назвал сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в Алешках
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главные цели гуманитарной миссии в заблокированных украинскими военными Алешках в Херсонской области заключаются в сохранении жизней людей и доставке помощи, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «С воодушевлением воспринял обнадеживающую информацию о достигнутых договоренностях по доставке гуманитарной помощи и эвакуации желающих покинуть Алешки», – написал Сальдо в Max. По его словам, теперь общей задачей стало сохранение жизней людей, обеспечение их безопасности и доставка необходимого.

    Губернатор выразил надежду на реализацию договоренностей. Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина, а также отметил роль уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой и российских военнослужащих в достижении взаимопонимания по гуманитарным вопросам.

    Ранее Белый дом сообщил, что Россия и Украина согласовали прекращение огня в Алешках. Режим тишины вступит в силу 29 октября, а ВС России введут его с 27 октября для подготовки эвакуации и доставки помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека Яна Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за содействие в организации гуманитарной миссии в Алешках.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сроках гуманитарной миссии как минимум в несколько дней.

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    23 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Минобороны может распространить детали операции в Алешках

    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детали гуманитарной операции в херсонских Алешках могут быть опубликованы Министерством обороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если эта информация подлежит опубликованию, то она, скорее всего, будет распространяться нашим военным ведомством, детали этой операции», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что координирующая роль в организации гуманитарной миссии принадлежит первой леди США Мелании Трамп.

    По словам представителя Кремля, военные согласовывают сроки прекращения огня для обеспечения миссии. Все желающие смогут покинуть населенный пункт в рамках операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков сообщил о приветствии Москвой усилий первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в херсонских Алешках.

    Напомним, Белый дом заявил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при ее посредничестве.

    В среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди за посредничество в урегулировании ситуации в регионе.

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    24 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили 1 297 беспилотников
    Средства ПВО за сутки сбили 1 297 беспилотников
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты французская крылатая ракета воздушного базирования SCALP, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и 1297 беспилотников.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 270 125 беспилотников, 672 ЗРК, 31 380 танков и других бронемашин, 1 792 боевые машины РСЗО, 36 802 орудия полевой артиллерии и минометов, 75 474 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над регионами России.

    ВС России за неделю нанесли три массированных и 11 групповых ударов.

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    24 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций

    Эксперт Баширов: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций

    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проведение гуманитарной миссии и локальное перемирие в Алешках Херсонской области станут своеобразной репетицией послевоенных операций для десятков других населенных пунктов, считает профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), политолог Марат Баширов.

    Локальное перемирие в населенном пункте Алешки Херсонской области представляет собой репетицию пост военных гуманитарных операций, считает профессор ВШЭ, автор информационно-аналитического канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

    Сейчас в Алешках остаются около 2 тыс. человек, дороги заминированы и находятся под контролем беспилотников, отмечает эксперт.

    «За них попросила Меланья Трамп, включился папа римский. Мы согласились, украинцы тоже, но скрепя сердце, потому что это на нашей стороне Днепра», – отметил Баширов.

    В рамках гуманитарной операции предполагается разминирование территорий, временное прекращение боевых действий и прибытие группы волонтеров и журналистов из Independent American Media Organization. Местным жителям привезут воду, продукты питания и медикаменты, после чего предложат эвакуироваться в Россию или на Украину.

    Для Киева согласие на эти действия стало вынужденным шагом, поскольку иностранные журналисты могут привлечь внимание общественности к отказу украинских властей от мирных переговоров, отмечает политолог.

    «И что важно: это типа временное перемирие, но как его прекратить, если там мирные? Украинцам опять атаковать близлежащие места? Думаю, что туда пришел мир и гуманитарная миссия оттуда не уйдет и это в наших интересах. Мир в Алешках – это ещё и мир на сотню километров вокруг», – заключил Баширов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник исключил политическое влияние перемирия в Алешках на ход переговоров.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении этой договоренности при посредничестве Мелании Трамп. В тот же день Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил соблюдение режима прекращения огня.

    А губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал сохранение жизней людей главной целью гуманитарной миссии.

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    23 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова, сообщило Министерство обороны.

    «Войска беспилотных систем Минобороны России продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными летательными аппаратами. Так, накануне нанесен удар с применением БПЛА «Герань» по двум локомотивам в районе города Харькова», – заявили РИА «Новости» в военном ведомстве.

    В министерстве добавили, что средства объективного контроля подтвердили успешное поражение заявленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на месте базирования с помощью беспилотников «Герань».

    Ранее расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск и акватории Бугского лимана.

    В начале месяца российские дроны поразили логистический центр и подстанции электросетей на Украине.

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    23 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в Орле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами гражданское предприятие в Орле, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    «Очередная вражеская ракетная атака по гражданскому объекту. В этот раз повреждено предприятие в Советском районе города Орла… Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется», – заявил Клычков в Max.

    По его словам, удар был нанесен в час пик, когда люди возвращались с работы к семьям. Он назвал это особым цинизмом со стороны ВСУ.

    Ранее в Орловской области объявлялась ракетная опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце здание территориальной избирательной комиссии в Орловской области пострадало от атаки ВСУ.

    Летом в Воронеже из-за падения обломков сбитых украинских ракет пострадали три человека.

    В мае ВСУ атаковали Белгород и Белгородский округ.

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