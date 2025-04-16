Свириденко: Киев и Вашингтон зафиксируют соглашение об ископаемых в меморандуме

Tекст: Валерия Городецкая

Свириденко отметила, что обе стороны провели основательную работу над проектом соглашения, передает ТАСС. По ее словам, технические команды с Украины и из США сделали акценты на важных юридических аспектах документа.

«Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением – есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в проекте соглашения. Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях – в ближайшее время мы готовимся завершить оформление соглашения», – написала она в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, запрещенной и признанной экстремистской в России).

Кроме того, министр добавила, что идет детальная проработка пунктов основного соглашения. По ее словам, многие из них уже удалось отработать.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессант заявил агентству Bloomberg, что соглашение между США и Украиной может быть подписано на этой неделе и стороны находятся на финишной прямой в переговорах.

Агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского источника сообщало, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых «идут в ускоренном темпе».

Напомним, администрация президента США смягчила требования к Украине по возврату помощи, снизив оценку с 300 млрд до 100 млрд долларов.