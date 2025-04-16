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    Битва с отходами становится задачей британской армии
    Эксперт объяснил трехкратное смягчение требований США к Украине по ресурсам
    Опубликовано видео «фабопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»
    Конец коллективного Запада. Россия уничтожила миф о единстве НАТО
    Российские войска освободили Калиново в ДНР
    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга
    Рада продлила военное положение на Украине до августа
    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%
    Суд Британии отказался признавать трансгендеров женщинами
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

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    16 апреля 2025, 14:55 • Новости дня

    Свириденко: Киев и Вашингтон зафиксируют соглашение об ископаемых в меморандуме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев и Вашингтон приближаются к завершению работы над меморандумом о полезных ископаемых, который закрепит достигнутый прогресс в переговорах, заявила вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

    Свириденко отметила, что обе стороны провели основательную работу над проектом соглашения, передает ТАСС. По ее словам, технические команды с Украины и из США сделали акценты на важных юридических аспектах документа.

    «Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением – есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в проекте соглашения. Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях – в ближайшее время мы готовимся завершить оформление соглашения», – написала она в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, запрещенной и признанной экстремистской в России).

    Кроме того, министр добавила, что идет детальная проработка пунктов основного соглашения. По ее словам, многие из них уже удалось отработать.

    Ранее глава Минфина США Скотт Бессант заявил агентству Bloomberg, что соглашение между США и Украиной может быть подписано на этой неделе и стороны находятся на финишной прямой в переговорах.

    Агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского источника сообщало, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых «идут в ускоренном темпе».

    Напомним, администрация президента США смягчила требования к Украине по возврату помощи, снизив оценку с 300 млрд до 100 млрд долларов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    16 апреля 2025, 00:44 • Новости дня
    Опубликовано видео «ФАБопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»

    Опубликовано видео ударов по ВСУ авиабомбами с новым модулем «Комета»

    Опубликовано видео «ФАБопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись, на которой российские войска в зоне специальной военной операции применяют против вооруженных сил Украины авиабомбы с новой версией модуля «Комета».

    Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Fighterbomber. Как пишет «Российская газета», на видео, снятом беспилотником, показаны «обновленные ФАБы в действии» – «кучный прилет трех авиабомб по цели».

    При этом, как отмечает издание, восторженные комментарии оператора пришлось убрать, так как они содержат «изрядную долю нецензурной лексики». «Три штуки в цель, ***, я такого не видел никогда, ***, с начала СВО», – заявил оператор. Он назвал удары по ВСУ «ФАБопадом».

    Fighterbomber сообщает, что усовершенствованные авиабомбы получили хорошие отзывы от военных. «Научившись их производить сотнями в день, можно буквально за пару месяцев перерисовать границу Украины радикально», – пишет Fighterbomber о «Комете». При этом автор отмечает, что противник постоянно ищет способы глушить системы наведения российских планируемых авиабомб, поэтому «действовать надо быстро, массово и умно».

    «Комета» – это семейство аппаратуры спутниковой навигации. Первую «Комету» продемонстрировали 16 лет назад. Как пишет издание, «это была довольно увесистая штука». Система дает возможность принимать сигналы GPS/ГЛОНАСС даже в условиях интенсивного противодействия.

    В январе сообщалось, что российские военные проводят успешные эксперименты по увеличению дальности полета FPV-дронов, используя ретрансляторы на беспилотниках «Мерлин-ВР». Платформа «Мерлин-ВР» может преодолевать до 100 км и оснащена доработанной навигационной системой «Комета», способной противостоять серьезным системам радиоэлектронной борьбы.

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    16 апреля 2025, 03:53 • Новости дня
    США назвали условие для начала обсуждения смягчения санкций против России

    США увязали обсуждение смягчения санкций к России с прекращением огня на Украине

    США назвали условие для начала обсуждения смягчения санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты не планируют обсуждать смягчение антироссийских санкций до прекращения огня на Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.

    Когда Брюс спросили, поступало ли поручение из Белого дома о составлении списка санкций, которые могут быть ослаблены, она отметила, что не может это комментировать.

    «Могу напомнить о том, что было ясно с самого начала. Никакого обсуждения, никаких решений или договоренностей не будет до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», – приводит ее слова ТАСС.

    По ее словам, в последние дни возник вопрос о том, «кто на самом деле привержен миру и прекращению огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    16 апреля 2025, 10:14 • Новости дня
    Принц Гарри оказался в центре скандала из-за кулича
    Принц Гарри оказался в центре скандала из-за кулича
    @ yulia.svyrydenko

    Tекст: Александра Юдина

    Скандал на Украине вспыхнул после визита принца Гарри, когда в Сети появились подозрения, что ему подарили не украинскую паску, а русский кулич, пишет The Daily Telegraph.

    Принц Гарри оказался в центре скандала после визита на Украину, передает «Лента.ру».

    В ходе поездки ему была подарена традиционная пасхальная сдоба. Однако в интернете появились предположения, что это не украинская паска, а русский кулич, что вызвало бурные обсуждения среди пользователей Сети на Украине.

    Исследовательница гастрономической культуры Украины Елена Брайченко заявила, что подаренная принцу паска является именно украинской. Брайченко отметила, что существуют различные региональные отличия в рецептуре пасок в зависимости от области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Гарри неожиданно приехал на Украину с визитом. Гарри стал вторым членом королевской семьи, посетившим Украину. Ранее, в 2024 году, герцогиня Эдинбургская Софи побывала в Киеве.

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    16 апреля 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ
    «Северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорыва в направлении Белгородской области, группировка российских войск «Север» отразила атаку.

    «15 апреля группировка войск «Север» уничтожала живую силу и технику противника в Краснояружском приграничье и продолжила освобождение Курской области», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

    Указывается, что ВСУ атакуют «по методичкам НАТО», предлагающим «поступательными действиями пытаться прорвать оборону противника на одном узком участке фронта».

    «К чему это приводит в Краснояружском приграничье и ранее привело в ходе пресловутого контрнаступления 2023 года все отлично знают», – говорится в сообщении.

    Указывается, что российская разведка выявила выдвижение украинских танка, БРЭМ и двух БМП «Брэдли» из поселка Угроеды в сторону Марьино. Российскими операторами БПЛА еще в Сумской области Украины были уничтожены танк и бронемашина, БРЭМ и вторая БМП получили повреждения. «Прорыва государственной границы не допущено», – говорится в сообщении.

    Также подходит к концу «зачистка Поповки», в плен попали пятеро военных ВСУ. Украинским войскам не дали перебросить к Поповке подкрепление, БПЛА ликвидировали большую часть вражеских штурмовиков, «остальные сбежали».

    На Сумском направлении продолжаются бои у хутора Олешня и Никольского монастыря, «Северяне» громят противника в Суджанском приграничье. У Олешни захвачено несколько опорных пунктов ВСУ. Также ВСУ понесли потери на территории Никольского монастыря, украинские военные предпринимают попытки бегства в Сумскую область.

    Силами ПВО отражен массированный налет украинских БПЛА, уничтожено более 100 беспилотников ВСУ. Ведется разминирование Суджанского приграничья.

    «Общее продвижение Северян на Сумском направлении составило свыше 650 м, уничтожено шесть единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении.

    Кроме того, на Липцовском направлении ликвидированы штурмовая группа ВСУ и артиллерийский расчет, уничтожена станция РЭБ. На Волчанском направлении в ходе боевых столкновений российские силы продвинулись в городской застройке на 100 м.

    За сутки ВСУ потеряли более 200 человек на Сумском и свыше 50 – на Краснояружском направлениях.

    Напомним, 14 апреля группировка войск «Север» уничтожила более 340 украинских военнослужащих и 26 единиц техники за сутки.

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    15 апреля 2025, 23:25 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Швеции из-за удара по Сумам

    Посол Беляев в МИД Швеции обвинил ВСУ в нарушении гуманитарного права в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Швеции Сергей Беляев, вызванный в шведский МИД в связи с российским ударом по Сумам, указал на нарушение украинскими войсками норм международного гуманитарного права, сообщили в дипмиссии.

    «Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В ответной речи Беляев сослался на заявления Минобороны России и МИД России, указав на проведение в Сумах мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных «коллег» 13 апреля. Беляев подчеркнул, что ВСУ нарушают международное гуманитарное право, используя мирных жителей как «живой щит».

    В свою очередь, Беляев выразил протест по поводу «очередной» атаки дронов на посольство России в Стокгольме. Российское посольство вновь подняло вопрос о необходимости соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство России в Швеции напомнило, что шведская сторона должна обеспечить безопасность всех находящихся на территории страны дипломатических миссий.

    Как указали в МИД Швеции, дипломата вызвали «в связи с атаками на город Сумы и Кривой Рог», передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военнослужащих ВСУ. В Минобороны напомнили, что власти Украины продолжают использовать местное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

    Вооруженные силы России также нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

    Утром 15 апреля российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда перед его центральным входом и жилым комплексом были сброшены емкости с краской.

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    16 апреля 2025, 09:35 • Новости дня
    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь

    Bloomberg: США снизили требования к Украине о компенсации за помощь до 100 млрд долларов

    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Дональда Трампа смягчила требования к Украине по возврату помощи, снизив оценку предоставленной помощи с 300 млрд до 100 млрд долларов, и предлагает сделку по разделению прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов.

    США смягчили свои требования к возврату помощи Украине в ходе переговоров об экономической сделке, сообщает Bloomberg. После переговоров в Вашингтоне администрация Трампа снизила оценку объема помощи, предоставленной Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд до около 100 млрд долларов, что приближает ее к украинской оценке в более чем 90 млрд долларов.

    Администрация США стремится заключить с Киевом соглашение о разделе прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов, включая минералы и инфраструктуру, в качестве компенсации за десятки миллиардов долларов, предоставленных в помощь при предыдущем президенте Джо Байдене. Партнерское соглашение предусматривает право США на первую часть прибыли, перечисляемой в специальный инвестиционный фонд, контролируемый Вашингтоном.

    Украина отказывается признавать прошлую помощь США как долг и требует лучших условий соглашения. Белый дом и министерство финансов США не комментируют ситуацию. Однако представитель министерства финансов отметил, что технические переговоры были продуктивными, и выразил надежду на скорое завершение переговоров.

    Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Украина представила контрпредложение, и переговоры продолжаются. Он также выразил оптимизм по поводу возможного подписания соглашения уже на этой неделе. Трамп, на фоне вопросов о перемирии, обвинил Зеленского в продолжающемся конфликте на Украине, а его спецпредставитель Стив Уиткофф заявил о возможности улучшения отношений с Россией через коммерческие возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп рассказал, что Украина обращается к США с просьбами о покупке ракет и систем ПВО, но Вашингтон отказывается продавать их Киеву. Министерство финансов США заявило, что соглашение между США и Украиной может быть подписано на этой неделе и стороны находятся на финишной прямой в переговорах.

    По мнению наблюдателей, острые комментарии Зеленского в адрес США и персонально Трампа все сильнее походят на откровенное хамство. Не так давно президент Украины намекал на то, что США слабы, а Трамп слабо реагирует на действия России. Теперь он обвиняет администрацию Трампа в том, что та подвержена «российским нарративам». Следом Зеленский снова пытается поставить Трампа в неудобное положение, призывая того посетить Украину. Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

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    15 апреля 2025, 22:33 • Новости дня
    Спикер Рады припугнул депутатов перед голосованием о военном положении

    Стефанчук счел голосование Рады о военном положении проверкой отношения к России

    Спикер Рады припугнул депутатов перед голосованием о военном положении
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук назвал предстоящее голосование относительно законопроектов о продлении военного положения и мобилизации на Украине способом узнать результаты «кастинга (президента России Владимира) Путина».

    «Стефанчук пригрозил депутатам Рады перед голосованием за продление военного положения», – пишут украинские СМИ. В соцсетях Стефанчук заявил, что итоги голосования продемонстрируют результаты «кастинга Путина». Стефанчук пояснил, что речь идет о тех, кто проголосует против продления военного положения.

    Напомним, предыдущий украинский президент и олигарх Петр Порошенко (внесен в список экстремистов и террористов в России), который сейчас возглавляет партию «Европейская солидарность», заявил, что Владимир Зеленский «злоупотребляет военным положением». Ряд депутатов пригрозил не голосовать за продление военного положения.


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    16 апреля 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил трехкратное смягчение требований США к Украине по ресурсам

    Политолог Скачко: Переговоры по ресурсам Украины закончатся на американских условиях

    Эксперт объяснил трехкратное смягчение требований США к Украине по ресурсам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ресурсная сделка будет подписана Вашингтоном и Киевом в ближайшее время. А выпавшая, по мнению президента США Дональда Трампа, прибыль компенсируется за счет других соглашений по использованию украинской инфраструктуры и земель, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США снизили требования к Украине о компенсации за помощь до 100 млрд долларов.

    «Если смягчение требований – это правда, а не вброс демократов, то придется признать, что Владимир Зеленский продавил Белый дом в переговорах по ресурсной сделке. Ему помогли позиция европейских союзников и тот факт, что президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение как можно скорее», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Киеву рано радоваться. Выпавшую, по мнению Трампа, прибыль США компенсируют за счет других соглашений по использованию не предусмотренных в ресурсной сделке логистических и инфраструктурных мощностей, трубопроводов, а также земельного фонда Украины. Другими словами – переговоры все равно закончатся на американских условиях», – считает собеседник.

    «Отмечу, что ресурсная сделка будет заключаться в отсутствие мирного соглашения. Как следствие, под российским контролем по мере движения линии фронта могут оказаться ресурсы, указанные в документе. Эти хозяйственно-юридические мины замедленного действия вынудят Киев и Вашингтон в дальнейшем договариваться с Москвой», – спрогнозировал Скачко.

    Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что США смягчили требования к Киеву по возврату долга за военную помощь с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов. Это произошло на переговорах по ресурсной сделке. Сумма близка к оценке самой Украины – 90 млрд долларов.

    Переговоры продолжаются, но стороны «очень, очень близки» к достижению согласия, сказал министр финансов США Скотт Бессент. «Подписание может состояться даже на этой неделе», – добавил он.

    США стремятся взять под контроль все будущие крупные инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине, включая нефть, газ и минералы, получив право вето на них в отношении других партнеров Киева. Соглашение затронет часть украинских железных дорог, портов и шахт. Также Штаты намерены получить контроль над трубопроводом Газпрома.

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    16 апреля 2025, 05:59 • Новости дня
    В Раде объяснили слова Зеленского о готовности отдать 15 млрд долларов за ЗРК

    Депутат Рады усомнилась в готовности Европы финансировать ПВО для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина готова заплатить США 15 млрд долларов за десять ЗРК Patriot.

    У депутата поинтересовались, может ли Киев позволить себе такие траты. Скороход предложила «иначе трактовать слова» Зеленского. По ее мнению, он имел в виду, что «европейцы заплатят». «Ну, а мы европейцев уже спросили?» – приводит слова депутата ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Скороход также отметила, что украинский государственный бюджет остается дефицитным и не способен самостоятельно покрыть расходы на закупку оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил об отсутствии поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot от США, объясняя это отсутствием политической воли у западных партнеров. Вашингтон подтвердил, что Зеленский стремится к приобретению ракет, но выразил сомнение в эффективности таких шагов.


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    16 апреля 2025, 09:01 • Новости дня
    Стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР

    Российские войска взяли Валентиновку и начали штурм Сухой Балки в ДНР

    Стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия освободила населенный пункт Валентиновка в ДНР и приступила к штурму Сухой Балки, продолжая наступление к Константиновке, сообщили военкоры.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», Валентиновка в ДНР была освобождена российской армией. Российские войска продолжают наступление на Константиновском направлении.

    Бронегруппы российской армии не только взяли под контроль Валентиновку, но и начали штурм следующей позиции – Сухой Балки, об этом сообщают как российские, так и украинские источники.

    Западнее населенного пункта Сухая Балка российским войскам удалось захватить опорный пункт ВСУ вдоль лесополосы и продвинуться на один километр вглубь. Также подразделения 68-го полка ведут наступление западнее освобожденного ранее Александрополя, захватывая вражеские опорные пункты.

    Украинские военные аналитики сообщают, что российские силы провели успешный штурм опорного пункта ВСУ западнее Александрополя, захватив в плен группу бойцов ВСУ.

    Ранее советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил о широкомасштабном наступлении Вооруженных сил России в сторону Константиновки в ДНР.

    Силы украинской армии оказались в мешке между населенными пунктами Дзержинск и Димитров в ДНР.

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    15 апреля 2025, 17:24 • Новости дня
    Порошенко обвинил Зеленского в узурпации власти и авторитаризме
    Порошенко обвинил Зеленского в узурпации власти и авторитаризме
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Офис Владимира Зеленского против воли граждан удерживает власть, заявил предыдущий украинский президент и олигарх Петр Порошенко (внесен в список экстремистов и террористов в России).

    Новое решение продлить режим военного положения вводится за месяц до завершения действующего решения, отметил Порошенко, передает РИА «Новости». По его словам, это 15-й раз, когда киевские власти просят Раду поддержать это решение.

    «Хочу подчеркнуть, что мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима», – сказал Порошенко.

    По его словам, офис Зеленского обладает «неограниченной властью», что унизительно для Украины.

    Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский готовит схему для перевыборов на дальнейший президентский срок.

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    16 апреля 2025, 12:22 • Новости дня
    Politico: Трамп разозлился на ЕС из-за поддержки Зеленского

    Politico: Трамп разозлился на Евросоюз из-за поддержки Зеленского

    Politico: Трамп разозлился на ЕС из-за поддержки Зеленского
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ЕС из-за поддержки президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.

    Президент США Дональд Трамп был огорчен поддержкой Европейским союзом украинского лидера Владимира Зеленского после их встречи в Белом доме, сообщает Lenta.ru. Источники сообщили изданию Politico, что это недовольство привело к решению прекратить военную помощь Украине через 24 часа после инцидента.

    Зеленский, со своей стороны, заявил, что до мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине еще далеко, что также разозлило Трампа. В результате этого заявления и сопутствующей перепалки отношения между Трампом и Зеленским остаются напряженными.

    По словам некоторых представителей американской администрации, именно слова Зеленского стали триггером, вызвавшим резкую реакцию Трампа на союзников в ЕС, продолживших поддерживать украинского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot от США, указывая на недостаток политической воли у западных партнеров.

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что Украина неоднократно обращается к США с просьбами о покупке ракет и систем ПВО, но Вашингтон настойчиво отказывается продавать их Киеву.

    Зеленский разозлил Трампа своими заявлениями о поставках вооружений.

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    15 апреля 2025, 23:50 • Новости дня
    В селе в Брянской области из-за атак дронов-камикадзе сгорели 20 домов
    В селе в Брянской области из-за атак дронов-камикадзе сгорели 20 домов
    @ ГУ МЧС России по Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    Брянская область подверглась 53 атакам ВСУ за день, в селе Хоромное сгорели 20 домов, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    «Киевский режим подло продолжает атаковать наши населенные пункты. Как когда-то фашисты жгли деревни, сегодня неонацисты бесчеловечно выжигают дома в нашем приграничье!» – заявил Богомаз в Telegram.

    Он сообщил, что в селе Хоромное Климовского района из-за атак дронов-камикадзе за день сгорели 20 домов.

    ВСУ также нанесли удары по другим населенным пунктам, таким как Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье и Зерново. Там были повреждены жилые дома. Позднее губернатор добавил, что в результате минометного обстрела в селе Зерново Суземского района повреждены два производственных ангара сельхозпредприятия. Обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны вечером во вторник уничтожили семь дронов самолетного типа над Брянской областью.

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    16 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Генсек СДПГ: Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus
    Генсек СДПГ: Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Как пишет телеканал NTV, Мирш подчеркнул, что решение будет принято совместно с вероятным будущим канцлером Фридрихом Мерцем и партнерами по коалиции из СДПГ, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что когда Мерц получит всю информацию от служб, он тщательно взвесит все аспекты, прежде чем принять решение. Он также добавил, что фракция СДПГ в Бундестаге имеет четкую позицию по данному вопросу и выступала против поставок ракет Taurus.

    По словам Мирша, одной из основных причин противостояния СДПГ поставкам является стремление не допустить эскалации конфликта и не стать его участником. Генеральный секретарь выразил уверенность в том, что такая позиция останется неизменной.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что государства – члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц заявил, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с партнерами в Евросоюзе. В феврале Мерц заявлял, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня.

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    16 апреля 2025, 10:27 • Новости дня
    Система ПВО отразила атаку украинских дронов в Ивановской области
    Система ПВО отразила атаку украинских дронов в Ивановской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Ивановской области силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, обломки которых упали в Шуе, где экстренные службы ликвидируют последствия и перекрыли улицы, сообщает правительство региона.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы ПВО России отразили атаку украинских БПЛА в Шуе Ивановской области.

    Место падения обломков оцеплено экстренными службами, которые занимаются ликвидацией последствий.

    На странице администрации городского округа во «ВКонтакте» указано, что улица Генерала Белова от Проточного переулка до улицы Свердлова перекрыта тяжелой техникой. Власти просят жителей воздержаться от выхода на улицу и следить за дальнейшими оповещениями.

    По данным регионального оперативного штаба, инцидент требует повышенного внимания от экстренных служб, которые работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность граждан и ликвидацию всех возможных последствий атаки.

    В период с 6:35 до 7:00 по московскому времени дежурные силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, которые были уничтожены над Тульской и Рязанской областями.

    Минувшей ночью российская система ПВО уничтожила 26 украинских дронов над несколькими регионами, включая Воронежскую область и Крым, сообщало Минобороны.

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