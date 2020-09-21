Захарова пошутила над скоростью ответа Германии на запрос по Навальному

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку поинтересовалась, сколько лет компьютерам, на которых немецкие власти обрабатывают второй запрос России о правовой помощи по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«СМИ: «Второй запрос к Германии о правовой помощи со стороны России по делу Навального обрабатывается – МИД ФРГ». На ЭВМ (электронно-вычислительных машинах) какого года?», – написала Захарова в своем Facebook.

В понедельник сообщалось, что Германия, Швеция и Франция до сих пор не ответили на запрос со стороны России об оказании правовой помощи по ситуации с Навальным.

Напомним, первый запрос российской Генпрокуратуры по состоянию блогера, а также запрос на биологические материалы Навального и медицинские показатели поступил в Германию еще 27 августа. С этого момента прошел почти месяц.

Позже Москва требовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками.

Берлин отказывался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Также Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.