Германия, Швеция и Франция не ответили на запрос России по Навальному

Германия, Швеция и Франция до сих пор не ответили на запрос со стороны России об оказании правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным.

«Руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России были направлены запросы об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия, Королевства Швеция и Французской Республики. На сегодняшний день ответа от зарубежных коллег не получено», – говорится в сообщении на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Ранее правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Также Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.