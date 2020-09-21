Зенитчики отработали боевые задачи в условиях ядерного удара на учениях «Кавказ-2020»

Зенитчики Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на стратегических учениях «Кавказ-2020» выполнили боевые задачи, несмотря на «применение» условным противником ядерного оружия, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, зенитчики в понедельник на полигоне Прудбой в Волгоградской области уничтожили воздушные цели условного противника.

«Специалисты зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М1», операторы зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и расчеты новейших переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» выполнили задачи в условиях применения условным противником оружия массового поражения», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Операторы зенитных комплексов и зенитной артиллерии отразили нападение одиночных и групповых воздушных целей, прикрыв свою авиацию. В небо запускались ракеты-мишени, имитировавшие беспилотники, тактические авиаракеты. Также применялись мишени, обозначавшие зависшие вертолеты и наземную бронетехнику.

Как отметили в ведомстве, в воздух одновременно поднимались до восьми скоростных аэродинамических целей, при этом о времени пуска расчетам заранее не сообщалось.

«За время учений было отработано более 80 различных задач, обнаружено, сопровождено и условно уничтожено свыше 48 воздушных высокоскоростных и низколетящих целей», – уточнили в Минобороны.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

Ранее в понедельник Корабли ЧФ вышли в море для участия в учениях «Кавказ-2020».

Защиту участников учений «Кавказ-2020» обеспечат свыше десяти дивизионов, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-400, С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД