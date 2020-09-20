Названы вероятные сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Минсвязи Белоруссии и России обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга на территории двух стран, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Получится ли это в этом году или чуть позже – посмотрим, но работа ведется», – сказал он, подчеркнув, что «заверение было достаточно четкое, что они эту проблему решат», – заявил Рапота в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Также он заявил, что работу по некоторым интеграционным «дорожным картам» Белоруссии и России предложено активизировать.

«После того как «дорожные карты» были подготовлены, образовалась некая пауза в силу разных обстоятельств, я не хочу сейчас их анализировать. И вот только сейчас, скажем, по некоторым дорожным картам – поскольку решение не принято, поэтому я не называю – предложено активизировать деятельность», – отметил Рапота.

По его словам, в сентябре состоится заседание Группы высокого уровня, которое может придать дополнительный импульс работе над «дорожными картами».

Также госсекретарь отметил, что все «дорожные карты» направлены на создание лучших условий для россиян и белорусов в различных отраслях деятельности, таких как медицинское обеспечение, страхование, налогообложение.

Кроме того, Рапота затронул тему налогового маневра, проводимого в нефтяной сфере России. По его словам, этот вопрос может быть вынесена на площадку Союзного государства.

«Эта работа ведется на межведомственном уровне, межправительственном уровне, на площадку Союзного государства – будь то группа Высокого уровня, уровень премьер-министров или президентов – этот вопрос пока не вынесен. Но, видимо, будет вынесен, поскольку уже сейчас предложено рассмотреть вопрос о гармонизации налогового законодательства», – сказал он.

В декабре 2019 года Минск подписал дорожную карту по отмене роуминга в рамках Союзного государства. В Минсвязи республики пояснили, что заключенные договоренности предполагают реализацию комплекса мер по отмене роуминга к сентябрю 2020 года.

Россия и Белоруссия долго не могли договориться об отмене роуминга – планировалось подписать дорожную карту по этому вопросу в сентябре, однако еще в октябре были разногласия, из-за которых было решено отложить эту тему.

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