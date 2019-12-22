Названы сроки отмены роуминга в Союзном государстве

Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве России и Белоруссии должны отменить не позже сентября 2020 года, сообщил пресс-секретарь российского Минкомсвязи Евгений Новиков, ссылаясь на окончательную версию дорожной карты.

«Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что все технические организации и иные мероприятия по «обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков» должны быть закончены к этому времени.

Новиков сообщил, что Россия уже согласовала окончательную версию дорожной карты.

«Нашей стороной она подписана 19 декабря. Теперь мы ожидаем подписание со стороны Белоруссии», – сказал он.

Россия и Белоруссия долго не могли договориться об отмене роуминга – планировалось подписать дорожную карту по этому вопросу в сентябре, однако еще в октябре были разногласия, из-за которых было решено отложить эту тему.