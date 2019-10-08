Россия и Белоруссия не смогли договориться об отмене роуминга

Россия и Белоруссия не смогли договориться о двух моментах по межоператорским расчетам, и взяли паузу, хотя ранее страны планировали подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в начале сентября.

В начале октября состоялась встреча главы Минкомсвязи Константина Носкова, главы белорусского министерства Константина Шульгана и представителей крупнейших операторов двух стран, где обсуждался вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией, передает РБК.

Носков отметил, что для отмены роуминга нужно снизить ставку интерконнекта в Белоруссии, то есть суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. Он пояснил, что от размера ставки одного из операторов зависит и цена для абонентов на входящие звонки в международном роуминге.

На данный момент ставка интерконнекта в Белоруссии самая высокая в СНГ – 0,30 долларов за минуту, а в России – от 0,14 долларов до 0,19 долларов за минуту. «Отмена роуминга без выравнивания ставок на интерконнект приведет к снижению выручки и прямым экономическим потерям каждого российского оператора от 1,5 млрд до 2 млрд руб. ежегодно», – уточнил министр, отметив, что к снижению тарифов для абонентов можно будет приступать после выравнивания условий.

По информации участников заседания, стороны договорились о снижении ставки интерконнекта до 0,015 долларов за минуту, однако у них возникли разногласия о том, на какие звонки этот тариф должен применяться.

Белорусская сторона предложила применять пониженную ставку только если российский абонент, находящийся в роуминге в Белоруссии, получает входящий звонок от абонента любого российского мобильного оператора, а для звонков с городского телефона оставить прежнюю ставку – 0,30 долларов за минуту. Российская сторона заявила о необходимости сниженной ставки для всех входящих звонков.

Также на заседании возникли разногласия по вопросу межоператорских роуминговых тарифов (плата между компаниями, когда абонент находится в роуминге и использует «чужую» инфраструктуру для звонка).

Белоруссия выступила за введение регулирования верхнего предела этой платы из-за опасений злоупотреблений российских операторов связи. При этом Минкомсвязи предложило зафиксировать межоператорские роуминговые тарифы на уровне пониженной ставки интерконнекта, а российские операторы высказались против регулирования цен в принципе.

Между тем, представитель Минсвязи Белоруссии заявил, что стороны «выходят на подписание «дорожной карты» по отмене роуминга».

А представитель Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил, что подписание «дорожной карты» пока не произошло из-за расхождения во взглядах на интерконнект и роуминговый тариф.

«И в этих двух пунктах Россия готова на компромисс. Фактически предложили Белоруссии выбрать один пункт из этих двух, либо все входящие из любых стран бесплатно, либо никакого регулирования оптовых цен за трафик», – уточнил он.

Отмечается, что перерыв в переговорах был объявлен на 1-2 недели, после чего обсуждение продолжится.

Летом 2019 года госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота рассказал о достигнутом «большом прогрессе» в вопросе отмены роуминга между странами.

Позже посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщал, что документ об отмене роуминга должен быть подписан до 15 сентября 2019 года.