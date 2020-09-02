Россия заключила соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»

Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины от коронавируса, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Индийские эксперты видели, что делает российская вакцина. Мы уже заключили производственное соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз российской вакцины в год», – сказал он в интервью телеканалу NDTV, передает РИА «Новости».

Дмитриев добавил, что есть поддержка со стороны индийских ученых и Россия ответила на все вопросы Индии по поводу вакцины от коронавируса.

«Возник вопрос о пострегистрационных исследованиях. Уже на этой неделе мы начали более 40 тыс. пострегистрационных исследований в России», – добавил он.

Дмитриев отметил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины от коронавируса из разных стран.

«Мы считаем, что производя вакцину совместно с Индией, мы можем поставить вакцину во все страны, все ключевые страны мира. Это проверенная и безопасная технология аденовируса человека, и мы получили запросы на более миллиарда доз из разных стран. Как я уже говорил, более 300 миллионов (доз) в год, мы считаем, что можем производить в Индии», – сказал он.

Ранее официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава сообщил, что Индия запросила у России данные по вакцине против коронавируса.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.