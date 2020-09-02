В соцсетях высмеяли заявление Германии о «Новичке»

Пользователи соцсетей и мессенджеров отреагировали на заявление правительства Германии о том, что блогера Алексея Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок».

Telegram-канал LifeShot опубликовал две картинки, которыми сопровождались новости о «Новичке» в 2018 и 2020 году. На первой запечатлены люди в защитных зеленых костюмах, специальных шлемах, резиновых перчатках и сапогах. На второй – обычный реанимобиль в Омске, и люди без всяких средств индивидуальной защиты.

«Удивительными свойствами обладают вещества из группы «Новичок». Микродоза этого суперсекретного нервно-паралитического яда, о котором все знают, способна убить население небольшого города, однако жертвы упорно выживают, а кроме того – никто из окружающих действию яда не подвержен», – пошутил по этому поводу пользователь Twitter Леонид Дегтярев.

Российская журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале задалась вопросом, почему при отравлении Навального никто не пострадал.

«Почему Навальный не отравил всех остальных? Пассажиров, с которыми летел одним самолетом? Омских врачей, которые его лечили? Своих соратников? Немецких врачей? Все ведь были без спецкостюмов, а «Новичок» – нам рассказывали после Солсбери – очень опасен», – отметила она.

Авторы канала «Пул №3» сравнили ситуацию с Навальным с происшествием в Солсбери, где бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля якобы тоже отравили «Новичком».

«Если это «Новичок», то почему все вокруг живы? Почему не выпиливают скамейки-двери как в Солсбери? Англичане перегнули, или немцы не догибают? Почему вместо оцепления и костюмов химзащиты легкомысленная записка на двери «Здесь лежит Навальный?», – говорится в сообщении.

В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

В конце августа минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД России сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Российские криминалисты не нашли в организме блогера следов отравляющих веществ, основной диагноз у пациента – нарушение углеводного обмена, сопутствующий – панкреатит.

Разработчик «Новичка» пояснял, что Навальный в случае проникновения вещества в организм умер бы, а не впал в кому.