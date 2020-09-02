Экс-полицейским по делу Голунова ужесточили обвинение

Следствие обвинило бывших полицейских по делу журналиста Ивана Голунова в совершении преступления в составе организованной группы, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 35, пунктам «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение преступления группой лиц; превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств, с причинением тяжких последствий)», – передает слова адвоката ТАСС.

«Я считаю данную квалификацию законной, обоснованной и мотивированной», – добавил Бадамшин.

Напомним, в СК предполагают, что экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы подкинули наркотики Голунову, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. Были задержаны пять фигурантов дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Журналиста задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента России Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное преследование.