Названы место и дата похорон Бориса Клюева

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что народного артиста России Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

«Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября», – передает агентство «Москва» слова Михайловой.

Напомним, во вторник Михайлова сообщила, что на 77-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист России Борис Клюев.