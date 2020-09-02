Газпром попросили безвозмездно предоставить газ для Вечных огней

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил на имя главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера письмо, в котором выразил мнение, что газ для мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти» мог бы поставляться на безвозмездной основе.

В письме Миллера просят «обратить внимание на проблему газификации мемориальных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти» и рассмотреть возможность поставок газа для обеспечения их функционирования на безвозмездной основе», передает «Интерфакс».

Ранее конфликт по поводу Вечного огня произошел в Рыбинске Ярославской области. Компания «Газпром межрегионгаз Ярославль» направила в городскую администрацию письмо с требованием оплатить поставку газа для мемориала на сумму 140,6 тыс. руб. Депутаты не согласились с требованиями компании, заявив, что поставки газа для мемориала должны быть благотворительными.

26 августа был заключен договор на дальнейшие поставки газа, однако кто именно возьмет на себя долг, пока неясно.

«Мы попросили государственную компанию проявить максимально социальную позицию и помочь нам в решении проблемы «гаснущих» Вечных огней», – отметил заместитель руководителя ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.