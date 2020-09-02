РЖД начали тестировать уникальный беспилотный поезд

«Российские железные дороги» приступили к тестированию первых российских поездов с искусственным интеллектом, который должен свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора, сообщила директор компании-разработчика Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) Ольга Ускова.

«Мы уже сделали 10 опытных локомотивов [с ИИ], они поступили на тестирование в РЖД. Сейчас проходит один из этапов испытаний для сертификации продукта. Если все получится, то безопасность на железных дорогах России сильно изменится, искусственный интеллект должен свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора, он не даст человеку совершить ошибку», – передает ТАСС слова Усковой.

Она уточнила, что оснащены предоставленные на тестирование локомотивы разработанным компанией комплексом Cognitive Rail Pilot, который позволяет при помощи технического зрения обнаружить объекты на железной дороге, в том числе другие составы, стрелки, пути, людей, светофоры и т. д. При помощи искусственного интеллекта комплекс может оценивать обстановку, выдавать машинисту предупреждающие об опасности сигналы, в случае отсутствия его реакции принимать необходимые решения.

По словам Усковой, в настоящее время данная технология в мире еще не применяется, и Россия может стать первой страной, которая приспособила нейросети и техническое зрение для снижения аварийности при железнодорожных перевозках. Завершить тестирование и получить разрешение на промышленное производство компания планирует осенью 2020 года. Технологией уже интересуются европейские транспортные компании.

Напомним, 28 августа 2019 года РЖД впервые показали на испытательном кольце в Щербинке беспилотный электропоезд «Ласточка».