Собянин призвал пожилых москвичей ограничить контакты

Власти Москвы рекомендуют жителям старшего возраста поберечь себя и оградиться от внешних контактов из-за возможности заразиться коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Главные врачи коронавирусных стационаров говорят, что вирус стал не настолько злобным и болезнь стала протекать не настолько тяжело. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо аккуратно себя вести, и я бы очень рекомендовал родным и близким пожилых людей беречь их. И самим москвичам старшего поколения беречь себя и оградить от внешних контактов», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Он также порекомендовал руководителям столичных предприятий по возможности продлить режим дистанционной работы для сотрудников.

Кроме того, Собянин объяснил Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом.

«Если мы говорим о росте количества выявляемых больных коронавирусом, то в первую очередь это обусловлено большим количеством тестов. Если мы в прошлые периоды в день проводили около 40 тыс. (тестов – прим. ВЗГЛЯД), огромный объем, то сейчас объем ПЦР-тестирований достиг 66 тыс. Мы смотрим внимательно, чтобы процент выявляемости был стабильный. Врачи говорят, что если процент выявляемости больных коронавирусом от количества тестов составляет до 3%, то это нормальная ситуация, в Москве стабильно где-то около 1,5%», – сказал мэр Москвы.

Он отметил, что ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве в 1,5-2 раза лучше, чем в предыдущие годы.

«Не знаю, с чем это связано, некоторые говорят с тем, что мы все-таки стали больше себя беречь, люди в масках стали ходить», – сказал Собянин.

Собянин добавил, что в Москве уже более 1 млн человек прошли вакцинацию против гриппа.

Ранее Собянин заявил, что дополнительных ограничений в связи с коронавирусом в Москве вводить не планируется.