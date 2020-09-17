В «Векторе» опровергли формирование вакциной от COVID пожизненного иммунитета

Вакцина от коронавируса, разработанная центром «Вектор», не дает пожизненный иммунитет, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

Рыжиков заявил в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора, что «пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо, то есть пожизненно мы себе никаких изменений не вносим», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что вакцина не имеет ограничений по ревакцинации.

При этом «иммунитета, сформированного этой вакциной, достаточно как минимум на полгода».

Рыжиков добавил, что вакцины, разработанные на той же платформе, что и вакцина от COVID-19 центра «Вектор», не влияют на репродуктивность. Это подтвердили более ранние опыты, в частности, работа над пептидной вакциной против лихорадки Эбола.

Он уточнил, что исследования репродуктивной токсичности вакцины от коронавируса приближаются к завершению.

До этого стало известно о самочувствии первых тринадцати привитых от коронавируса москвичей.

Вместе с тем в Москве 1 сентября началась вакцинация от гриппа. По прогнозу ВОЗ, осенью в России придут сразу три новых штамма вируса, к которым еще не выработан коллективный иммунитет, потому вакцинация начнется в этом эпидсезоне.

Центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно.

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