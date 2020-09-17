Экс-модель обвинила Трампа в домогательствах

Бывшая модель и актриса Эми Доррис обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах 23-летней давности.

Доррис в интервью газете Guardian рассказала, что Дональд Трамп приставал к ней у туалетной комнаты в своей VIP-ложе на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке 5 сентября 1997 года. На тот момент ей было 24 года, а Трампу – 51, передает РИА «Новости».

По ее словам, Трамп трогал ее по всему телу и держал с такой силой, что девушка не могла вырваться.

«Я не могла заставить его отпустить меня. Я всегда описывала это, как будто казалось, что меня обнимал осьминог. Я знаю, что еще несколько человек говорили подобное», – рассказала Доррис.

Отмечается, что актриса подкрепила свой рассказ билетами с мероприятия и фотографиями с Трампом, также ее слова подтвердили еще несколько человек.

Доррис заявила, что она намеревалась публично рассказать об инциденте в 2016 году, когда несколько женщин выступили с подобными обвинениями перед прошлыми президентскими выборами, однако не решилась из-за опасений, что это может навредить ее семье.

Напомним, Трампа неоднократно обвиняли в домогательствах. СМИ указывали, что Трамп на выборах 2020 года может лишиться поддержки белых женщин, которые помогли ему получить президентство в 2016 году.

В 2016 американка Саммер Зеворс году обвинила президента США в попытке домогательства, которая якобы произошла в 2007 году. После этого еще несколько женщин заявили о приставаниях по стороны президента США. Трамп назвал обвинения клеветой и пообещал привлечь женщин к суду. В 2018 году модель и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Алисия Мачадо рассказала о домогательствах со стороны Трампа. В 2019 году Журналистка Джин Кэрролл обвинила Трампа в попытке изнасилования, которая, по словам журналистки, произошла более 20 лет назад.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Америка проиграла войну с сексуальными домогательствами.