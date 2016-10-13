«Мисс Вселенная» рассказала, как Трамп пытался затащить ее в постель

Модель и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Алисия Мачадо рассказала о домогательствах со стороны нынешнего президента США Дональда Трампа.

Уроженка Венесуэлы Алисия Мачадо выиграла конкурс «Мисс Вселенная» в 1996 году. Тогда же владельцем бренда конкурса стал Дональд Трамп. Покупка бренда означала, что будущий президент США стал боссом Мачадо, хотя у него не было прав на изменение условия ее занятости.

В последнем интервью телеканалу Telemundo Мачадо призналась, что после победы Трамп неоднократно пытался затащить ее в постель, а за отказы модель получала в свой адрес оскорбления.

«Он много раз предлагал мне секс, но я отказывалась. Часто ли вы спите с теми, кого не знаете? Ситуаций было много, просто я о них никогда не говорила», – заявила Мачадо.

Также, по словам 41-летней модели, после отказов Трамп позволял грубо отзываться о ней на публике, в том числе о ее набранном весе. «После конкурса я набрала вес, а Трамп назвал меня мисс Пигги и настоял на моем похудении. Я чувствовала себя такой униженной в глазах людей», – заявила модель, сообщает Life.

По ее словам, из-за замечаний Трампа по поводу ее лишнего веса у нее началось расстройство приема пищи и модели пришлось прибегнуть к помощи психотерапевтов.

Ранее еще несколько женщин заявили о приставаниях по стороны президента США. Трамп назвал обвинения клеветой и пообещал привлечь женщин к суду.

В марте американский суд отклонил ходатайство защиты Дональда Трампа, в котором говорилось, что президент США обладает иммунитетом от судебного преследования по делу о домогательствах.