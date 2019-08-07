Трампу предсказали проблемы с женщинами

Глава американского государства Дональд Трамп на выборах 2020 года может лишиться поддержки белых женщин, которые помогли ему получить президентство в 2016 году.

Проведенные в США опросы показывают, что в колеблющихся штатах женщины-специалисты из пригородов, голосовавшие за Трампа в 2016 году, в 2020 году могут отказаться поддержать его, пишет The Hill.

Отмечается, что именно их голоса принесли Трампу победу в так называемом Ржавом поясе в США и позволили «захватить Белый дом».

Теперь эти избирательницы находятся в смятении и раздосадованы непрезидентским поведением и «расистскими» выступлениями действующего главы государства.