Меркель вступилась за обиженных Трампом демократок

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с представительницами Демократической партии США, с критикой в адрес которых ранее выступал американский президент Дональд Трамп.

«Да... да», – ответила Меркель на вопрос о том, солидарна ли она лично с женщинами, которые подверглись критике американского лидера, передает РИА «Новости».

«Я решительно дистанцируюсь от этого и чувствую солидарность с женщинами, которые подверглись критике», – добавила она.

Напомним, Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал «прогрессивных» женщин-демократов в Конгрессе США, заявив, что им следует вместо рассказов об управлении правительством страны «поехать обратно» и помочь «исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали».

Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар ответили на критику американского лидера, заявив, что «страна, откуда они приехали, и страна, которой они присягнули – США».

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что высказывание Трампа неприемлемо. Между тем, Twitter не нашел никаких нарушений в словах американского президента.