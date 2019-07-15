Мэй отреагировала на критику Трампа в адрес женщин из Конгресса США

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что высказывание президента США Дональда Трампа с критикой в адрес «прогрессивных» женщин-демократов в американском Конгрессе неприемлемо. Об этом сообщил представитель главы британского правительства.

«Премьер-министр считает, что выражения, использованные по отношению к этим женщинам, были совершенно неприемлемыми», – сказали в канцелярии, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее Трамп раскритиковал «прогрессивных» женщин-демократов в Конгрессе, заявив, что им следует вместо рассказов об управлении правительством страны «поехать обратно» и помочь «исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали».

В начале июля американский президент назвал британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока «чокнутым» и «напыщенным дураком».

До этого Трамп заявил об отказе США иметь дело с послом Британии, который назвал президента «неумелым» и «некомпетентным».

Офис британского премьера сообщил, что посол в США Ким Дэррек по-прежнему пользуется полной поддержкой Терезы Мэй.