Британский посол предсказал Трампу позорный финал

Посол Великобритании в США Ким Дэррок назвал главу американского государства Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным».

Об этом посол заявил в секретных дипломатических телеграммах, передает РИА «Новости».

В них он информировал Лондон, что президентство Трампа «может закончиться позорно», а происходящие в администрации США споры посол назвал «ножевыми боями».

CNN считает, что утечка дипломатических телеграмм может негативно отразиться на отношениях США и Великобритании.

Белый дом отказался комментировать ситуацию, а в британском МИДе заявили, что от своих посолов ждут откровенности, но их позиция может не совпадать с оценками британских министров.

Daily Mail опубликовала отрывок из послания Дэррока, в котором посол выражает сомнение, что ситуация станет «более нормальной, менее дисфункциональной, менее непредсказуемой», а также «менее дипломатически неуклюжей и неумелой». Дэррок не верит, что раскол в администрации США удастся преодолеть.

Комментируя тему «сговора» окружения Трампа с Россией, посол заявлял, что «худшее не может быть исключено».

В июне Трамп прилетел в Британию и оскорбил мэра Лондона.

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