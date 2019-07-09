Мэй выразила поддержку оскорбившему Трампа послу

Британский посол в США Ким Дэррек по-прежнему пользуется полной поддержкой главы правительства Великобритании Терезы Мэй, сообщил офис премьера.

Лондон «дал понять» Вашингтону, что сожалеет об «утечке выборочных выдержек». По версии британской стороны, обнародованная информация «не отражает близость и уважение», существующие в отношениях двух стран.

При этом Великобритания считает необходимым сохранить за послами право высказывать оценки «честно и откровенно», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.