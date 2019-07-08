Трамп заявил об отказе США иметь дело с послом Британии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Великобритании Кимом Дэрреком.

«Я очень критически относился к тому, как Великобритания и премьер Тереза Мэй вели себя в ситуации с Brexit. Какой беспорядок она и ее представители создали. Я сказал ей, как это должно было быть сделано, но она решила пойти другим путем. Я не знаю посла лично, но в США его не любят. Мы с ним больше не будем иметь дело», – написал он в Twitter.

По его словам, для Британии есть хорошие новости – «у них скоро будет новый премьер-министр».

Также Трамп признался, что во время его государственного визита в Лондон его «больше всего поразила королева».

Ранее посол Ким Дэррок в секретных дипломатических телеграммах назвал главу американского государства «неумелым» и «некомпетентным», предсказав ему позорный финал карьеры. Позже глава МИД Британии Джереми Хант был вынужден оправдываться за эти слова.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что Ким Дэррок «не служит на благо» Великобритании.