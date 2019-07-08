Трамп озвучил свое отношение к оскорбившему его послу Британии

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, что думает о британском после в США Киме Дэрроке.

По мнению Трампа, британский дипломат «не служил на благо» Великобритании.

«Мы не являемся большими фанатами этого человека», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

Напомним, Дэррок назвал Трампа «неумелым» и «некомпетентным».

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