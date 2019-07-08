Британии пришлось оправдываться из-за слов посла о Трампе

Посол Великобритании в США Ким Дэррок высказал личное мнение о главе американского государства Дональде Трампе, когда назвал президента США «неумелым» и «некомпетентным», заявил глава британского МИДа Джереми Хант.

Хант подчеркнул, что заявления Дэррока – это «не мнение британского правительства» и не мнение самого главы МИД Великобритании. передает ТАСС.

Министр заверил, что администрация США под руководством Трампа, по мнению Лондона, «не только высокоэффективна, но и является лучшим другом Великобритании на международной арене».

Хант отметил, что британские власти ждут от своих послов «откровенных оценок» политической ситуации в странах их пребывания.

Напомним, британский посол предсказал Трампу позорный финал карьеры.

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