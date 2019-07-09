Трамп назвал британского посла «чокнутым»

Президент США Дональд Трамп выступил с новой порцией критики и оскорблений в адрес британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока.

«Чокнутый посол, которого Великобритания навязала Соединенным Штатам, не тот, от кого мы в восторге, это очень глупый парень», – написал Трамп в своем Twitter.

Он снова заявил, что не знаком с послом лично.

«Но мне говорили, что он напыщенный дурак», – написал президент США.

Также Трамп заявил, что посол должен говорить со своей страной и премьером Терезой Мэй о провалившихся переговорах по Brexit, а не расстраиваться из-за критики президента США.

«Я говорил Терезе Мэй, как заключить эту сделку, однако она пошла своим собственным глупым путем – не смогла этого сделать. Катастрофа!» – написал Трамп.

Между тем, официальный представитель главы британского правительства сообщил, что посол Дэррок продолжает исполнять свои обязанности и пользуется доверием и поддержкой премьера Терезы Мэй, передает ТАСС.

«Сэр Ким продолжает пользоваться полной поддержкой премьер-министра. Он по-прежнему исполняет свои обязанности с полной поддержкой премьер-министра», – заявил сотрудник премьерской канцелярии.

По его словам, во вторник на заседании британского кабмина обсуждалась утечка документов, которые Дэррок направлял в Лондон. Мэй назвала ситуацию неприемлемой, заявила, что нужно найти виновника утечки как можно быстрее.

Также в правительстве заявили, что резкие оценки, которые высказывал Дэррок, не отражают общей тональности его докладов, а утечка не должна отразиться на «особых и прочных» отношениях между Лондоном и Вашингтоном.

Ранее Трамп заявил об отказе США иметь дело с послом Британии, который назвал президента «неумелым» и «некомпетентным».

Офис британского премьера сообщил, что посол в США Ким Дэррек по-прежнему пользуется полной поддержкой Терезы Мэй.