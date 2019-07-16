Twitter не нашел нарушений в словах Трампа в адрес женщин конгресса

Компания Twitter считает, что высказывания президента США Дональда Трампа о женщинах-демократах в конгрессе не противоречат правилам соцсети.

В случае, если опубликованное в Twitter сообщение официального лица противоречит заявленным правилам соцсети, его помечают специальной отметкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN Business.

Однако, по словам представителя компании, слова Трампа компания не намерена специально помечать.

Ранее Трамп раскритиковал в Twitter «прогрессивных» женщин-демократов в конгрессе, заявив, что им следует вместо рассказов об управлении правительством страны «поехать обратно» и помочь «исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали».

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что высказывание Трампа неприемлемо.

В начале июля американский президент назвал британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока «чокнутым» и «напыщенным дураком».