Бывшая подчиненная обвинила Трампа в «поцелуе без согласия»

Бывшая сотрудница президентской кампании Дональда Трампа Алва Джонсон заявила, что в августе 2016 года нынешний президент США поцеловал ее и взял за руку, не попросив на это разрешения, пишет газета The Washington Post.

Инцидент произошел во время съезда в Кливленде 24 августа 2016 года. Трамп, по ее словам, «схватил ее за руку и потянулся к ней, чтобы поцеловать в губы», однако она отвернулась, и поцелуй пришелся в край губ, передает «Интерфакс» текст статьи издания.

«Я немедленно осознала, что это было насилие», – заявила она.

Она подала иск в суд Флориды, требуя компенсацию за эмоциональный стресс и страдания. Кроме того, она утверждает, что ей, как темнокожей, заплатили меньше, чем белым сотрудникам штаба.

Ранее Трампа уже обвиняли в домогательствах. Так, в апреле 2018 года модель и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Алисия Мачадо заявила, что Трамп якобы пытался «затащить ее в постель».