Глава Минздрава разъяснил правила вакцинации от COVID-19 для учителей и врачей

Обязательная вакцинация от коронавируса медиков, учителей и других граждан из групп риска не обсуждалась и не обсуждается, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчеркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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