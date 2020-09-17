Помпео оценил роль Литвы в «обеспечении независимости» Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео выразил Литве признательность за «лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии».

«Госсекретарь выразил признательность Литве за ее лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии, а также демократических прав народа этой страны», – приводит ТАСС текст заявления Госдепартамента США по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи Помпео с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

Главы внешнеполитических ведомств США и Литвы обсудили также взносы в бюджет НАТО, ситуацию в Афганистане, Ираке и районе Ормузского пролива.

Напомним, Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «избранным лидером республики». В ответ в Совете республики Нацсобрания Белоруссии обвинили Литву в грубом вмешательстве во внутренние дела республики и проявлении открытого неуважения к суверенному праву белорусского народа самостоятельно выбирать руководство и определять путь развития своей страны.

Между тем, по данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

Напомним, в январе 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо после звонка вице-президента США Майка Пенса объявил себя президентом Боливарианской Республики. В январе Гуайдо принес присягу «временного президента» Венесуэлы. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро называл произошедшее попыткой переворота. Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.

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