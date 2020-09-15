Нацсобрание Белоруссии отреагировало на заявление Литвы о Тихановской

Резолюция сейма Литвы о признании экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской единственным законным представителем белорусского народа не соответствует духу добрососедства между странами, заявили в Совете республики Национального собрания.

«Принятием этого документа литовские парламентарии грубо вмешиваются во внутренние дела Республики Беларусь и проявляют открытое неуважение к суверенному праву белорусского народа самостоятельно выбирать руководство и определять путь развития своей страны», – приводит ТАСС заявление президиума верхней палаты.

Отмечается, что попытка литовских депутатов назначить «лидера народа Белоруссии вовсе выходит за рамки здравого смысла».

Ранее сейм Литвы принял резолюцию, где говорится, что Тихановская является «избранным президентом республики».

Напомним, Тихановская в ночь на 11 августа покинула Белоруссию, отправившись в Литву. До этого в стране начались массовые протесты на фоне выборов президента республики.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

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