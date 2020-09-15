В Кремле сочли нормальным процессом политического развития появление новых партий

Появление новых партий востребовано, это нормальный процесс политического развития страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как оценивают в Кремле успех новых партий на региональных выборах, и объясняют ли это тем, что россияне устали от «старой элиты»: «Безусловно, появление новых политических партий – это востребованный процесс».

«Новое поколение в новых политических партиях зачастую ищет то, что они не видят в существующих партиях. Это обычный, нормальный процесс, процесс политического развития страны», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, в прошедший единый день голосования глава ЦИК Элла Памфилова назвала «большим успехом» то, что из четырех новых партий три сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в российскую политику пришли новые силы.