Немецкий эксперт заявил о лукавстве властей Германии в ситуации с Навальным

Германия по политическим соображениям не подключает российских врачей и специалистов к совместному расследованию инцидента с блогером Алексеем Навальным, заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Я смотрю на все это негативно – немцы не подключают российских врачей и специалистов к совместному расследованию, и здесь замешана политика. По-видимому, российской стороне не доверяют. Как мне здесь говорят, омские врачи говорили неправду и дальше будут ее говорить, поэтому, мол, мы не можем выстроить доверительные отношения», – передает радиостанция Sputnik его слова.

При этом политолог выразил мнение, что «немецкая сторона лукавит».

«Объективного расследования не может быть, если в него не будут включены хотя бы российские наблюдатели – в рамках расследования химического вещества в ОЗХО. Вот там нужен российский специалист – показать все это российской стороне, дать все анализы им на пересмотр (ведь «Новичок» не установили в самом госпитале Charite, там врачи тоже не могли это установить, они передали это в специальную военную лабораторию). И после этого хорошо бы вынести какой-то общий вердикт», – добавил Рар.

По его словам, Германии и России необходимо совместно расследовать все версии, включая ту, что отравление произошло по вине третьей стороны.

«Если мы не сможем договориться о каких-то совместных действиях хотя бы на основании того, что Навального отравили этим «Новичком», то наши отношения будут дальше портиться. А если договоримся все вместе, чтобы вместе расследовать, то, может быть, действительно продвинемся дальше. Например, о том, что «Новичок» после развала Советского Союза находился за пределами России и попал в абсолютно опасные, ненужные руки», – подытожил Рар.

Ранее сообщалось, что Германия до сих пор не ответила на запрос российской Генеральной прокуратуры по инциденту с блогером, проходящим лечение в Берлине.

Правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.