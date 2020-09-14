Раскрыт рацион питания Ефремова в СИЗО

Журналистка и член общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, чем питается осужденный на 8 лет актер Михаил Ефремов в следственном изоляторе.

Распорядок дня артиста расписан в правилах внутреннего режима, но «особых строгостей» в нем нет, заявила журналистка в эфире НТВ, передает РИА «Новости».

На завтрак Ефремов, как правило, ест кашу, в день визита ОНК к артисту тот ел овсянку.

«Потом там чай, хлеба кусок – и все», – сказала Меркачева.

Масло и сыр заключенным не полагаются, но продукты могут передавать близкие, отметила член ОНК.

На прошлой неделе к актеру в СИЗО началось «паломничество» из его поклонников. Ефремова перевели из карантинной камеры в СИЗО № 5 в другую. В новой камере есть холодильник и телевизор.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Его помещали в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.