Эксперт: Единый день голосования развеял три мифа оппозиции

«Главные мифы оппозиции развенчаны, потому что явка, легитимность и представительность на выборах были на более чем достойном уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя итоги единого дня голосования (ЕДГ) в России.

«В преддверии выборов ходили разнообразные слухи и мифы об итогах ЕДГ, – сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. – Во-первых, утверждалось, что после голосования по поправкам к Конституции граждане России оказались перегружены политикой, ввиду чего явка на ЕДГ будет рекордно низкой. Но этот миф, конечно же, не подтвердился. Активность избирателей сопоставима с результатом прошлых выборов».

«Произошло это даже не потому, что общество суперлояльно или готово голосовать каждые два месяца. А потому, что Россия и весь мир вступили в период активной политической турбулентности. Интерес к политике у населения в принципе высок. Но это не значит, что интерес всегда будет выражаться лоялистским образом. К этому власти тоже должны быть готовы», – добавил Бондаренко.

«Второй миф, который муссировался накануне ЕДГ, заключается в том, что после событий в Хабаровске, Белоруссии и ажиотажа вокруг Навального выборы станут протестными, а «умное голосование» сработает на мобилизацию электората. Этот миф также не подтвердился», – продолжил собеседник.

«Кроме того, в Новосибирске «умное голосование» и вовсе провалилось, когда она одном из округов победил национал-патриот Ростислав Антонов, против которого выступала вся либеральная тусовка. Это яркое подтверждение того, что «Умное голосование» накрылось для некоторых медным тазом и сыграло в пользу идеологических противников», – отметил политолог.

«Ну а третий миф касался легитимности выборов и якобы большого количества нарушений. Сейчас уже все согласились с тем, что выборы прошли легитимно. КПРФ, правда, заявила о непризнании результатов в тех регионах, где коммунисты не были допущены к выборам. Эта позиция заслуживает уважения, но КПРФ сперва следует разобраться во внутренних проблемах», – добавил эксперт.

«Например, в Иркутской области, если сложить результаты Михаила Щапова от КПРФ и Геннадия Щадова от КПСС – получится примерно 30%. Это стабильный электорат коммунистов, который никуда не делся. Но они не смогли грамотно воспользоваться своим преимуществом», – констатировал собеседник. Таким образом главные мифы оппозиции развенчаны, потому что явка, легитимность и представительность на выборах были на более чем достойном уровне», – заключил Бондаренко.

Ранее в Общественной палате России по итогам мониторинга пришли к выводу, что выборы в рамках единого дня голосования прошли спокойно. До этого в МВД России сообщили, что единый день голосования завершился без нарушений общественного порядка.

Промежуточные результаты обработки протоколов голосования свидетельствуют, что действующие руководители и временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют на выборах глав регионов России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.