Врио губернатора Гольдштейн одержал победу на выборах в ЕАО Лидерами на выборах стали действующие главы регионов 14 сентября 2020, 04:31 Текст: Антон Антонов

Действующие руководители и временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют на выборах глав регионов, свидетельствуют промежуточные результаты обработки протоколов. Так, врио главы республики Коми Владимир Уйба набирает 74,77% голосов после обработки 54,29% протоколов, РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на выборах главы исполнительной власти получил почти 87% голосов избирателей после обработки 53,48% всех протоколов. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша лидирует с 73% голосов после обработки 57,3% протоколов. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин получает 76,10% голосов после обработки 80,27% протоколов. После обработки 60% протоколов на выборах губернатора Ленинградской области лидирует Александр Дрозденко. Лидирующий на выборах губернатора Пензенской области Иван Белозерцев после обработки 55,21% протоколов получает 81,21% голосов. Олег Николаев после обработки 53,46% протоколов лидирует на выборах главы Чувашии, набирая 77,41% голосов. Действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский лидирует на выборах, набирая 62,2% голосов после обработки 56,84% протоколов. Губернатор Костромской области Сергей Ситников набирает 65,92% голосов по итогам обработки 0,90% протоколов. Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов лидирует на выборах главы республики, набирая 86,7% голосов избирателей после обработки 50,2% протоколов. Действующий глава Брянской области Александр Богомаз получает 72,08% голосов после обработки 73,92% протоколов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев набирает 70,39% голосов после обработки 69,55% протоколов. Действующий глава региона Вениамин Кондратьев лидирует на выборах губернатора Краснодарского края, набирая 85,29% голосов после обработки 1,63% протоколов. Напомним, на выборах губернатора Иркутской области побеждает врио главы региона Игорь Кобзев. Все голоса подсчитаны в Камчатском крае, где на выборах победил врио губернатора Владимир Солодов. Победу на выборах губернатора Еврейской автономной области одержал врио главы региона Ростислав Гольдштейн. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что гавным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.

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