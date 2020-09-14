Оппозиция захотела устроить в Белоруссии экономический спад Врио губернатора Гольдштейн одержал победу на выборах в ЕАО 14 сентября 2020, 02:30

Фото: eao.ru

Текст: Антон Антонов

Победу на выборах губернатора Еврейской автономной области одержал врио главы региона Ростислав Гольдштейн, сообщили в местной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов. Гольдштейн набирает 82,5% голосов, передает ТАСС. Владимир Дудин («Справедливая Россия») получил 7,06% голосов, Александр Крупский (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 4,28%, Борис Тихонов («Родина») – 2,15%, Роман Куземский («Патриоты России») – 1,27%. Явка составила 73,02% (свыше 92,4 тыс. человек). Напомним, все голоса также подсчитаны в Камчатском крае, где на выборах победил врио губернатора Владимир Солодов. Политолог Максим Григорьев перечислил газете ВЗГЛЯД факторы успеха Солодова и Гольдштейна на выборах. МВД России сообщало, что в ходе голосования не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов.

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