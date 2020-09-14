Солодов победил на выборах главы Камчатки

На выборах главы Камчатского края победу одержал врио губернатора Владимир Солодов, сообщила председатель местного избиркома Инга Иринина.

Она сообщила, что обработаны все протоколы, включая цифровые. Солодов набрал 80,51% голосов избирателей, передает ТАСС.

«Это 67900 голосов», – приводит РИА «Новости» данные краевого избиркома.

Второе место занял Валерий Калашников от ЛДПР – 6,70%, третье – Дмитрий Бобровских от «Справедливой России» с 5,84%. За Максима Близнюкова («Партия роста») проголосовали 2,56%, за Александра Острикова («Патриоты России») – 2,19%.

Официальное объявление результатов состоится 15 сентября.

Напомним, политолог Максим Григорьев пояснил газете ВЗГЛЯД, что Солодов «показал себя как консолидирующую фигуру» и смог «объединить вокруг себя все значимые политические силы регионов, всех местных «игроков».

Солодов «доказали способность решать конкретные задачи регионального управления», сказал Григорьев.

Напомним, 13 сентября в России был единый день голосования. 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.