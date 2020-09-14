Эксперт указала на неэффективность «умного голосования» Навального

«Умное голосование» – это механистичная идея, работающая по принципу «голосуйте за того, кого вам назвали, и неважно, что это за человек». Очевидно, что этот проект провалился», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя результаты прошедшего единого дня голосования в России.

«Цифры – жестокая штука. Мы видели цифры, заявленные технологами «умного голосования»: в проекте участвовало примерно 1000 кандидатов, по их прогнозам, около 25% должны были избраться депутатами. Но этого даже близко не случилось», – сказала политолог Анна Федорова.

«Результаты «умного голосования» довольно жалкие. В некоторых городах удалось избраться тем людям, которые обладали известностью и социальным капиталом. Это их личная победа, а не заслуга технологий «умного голосования», – констатировала эксперт.

Она также отметила, что «умное голосование» – это механистичная идея, работающая по принципу «голосуйте за того, кого вам назвали, и неважно, что это за человек».

«Очевидно, что этот проект провалился. Есть, кстати, возмущение со стороны тех, кому «умное голосование» навредило. И даже в Новосибирске и Томске, где в общем шести кандидатам удалось пройти – это все равно жалкие цифры, которые говорят сами за себя», – заключила Федорова.

Ранее в МВД России сообщили, что единый день голосования завершился без нарушений общественного порядка.

Промежуточные результаты обработки протоколов голосования свидетельствуют, что действующие руководители и временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют на выборах глав регионов России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.