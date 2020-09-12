Российские Ту-142 провели 11-часовой полет над северными морями

Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщили в пресс-службе Северного флота.

На отдельных этапах маршрута два Ту-142 сопровождались истребителями иностранных государств. Продолжительность полета российских самолетов превысила 11 часов.

При этом российские экипажи строго соблюдали международные правила использования воздушного пространства, передает ТАСС.

6 сентября самолеты Ту-142 Северного флота провели ледовую разведку в Арктике.

12 сентября ВВС США провели полет у границ России в районе Восточно-Сибирского моря.

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