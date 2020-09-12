Конгрессменов США возмутили съемки фильма «Мулан»

Группа конгрессменов США из обеих партий во главе с сенатором-республиканцем Марко Рубио (от штата Флорида) направила письмо гендиректору американской корпорации The Walt Disney Company Бобу Чапеку с требованием объяснить сотрудничество с органами безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе КНР в рамках съемок фильма «Мулан».

В тексте письма указывается, что «решение снимать части «Мулан» в СУАР в сотрудничестве с местными службами безопасности и пропаганды (является) молчаливым признанием легитимности этих преступников, чьи деяния могут быть приравнены к геноциду», передает ТАСС.

Политики также затронули десять ключевых положений, в том числе вопрос об использовании в ходе съемок кинокартины местной рабочей силы, вопросы относительно осведомленности руководства корпорации о действиях правительства Китая в СУАР и другие.

К инициативе присоединились 18 сенаторов и членов Палаты представителей, среди которых сенаторы Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и Тед Круз (Техас).

Напомним, приключенческая драма «Мулан» режиссера Ники Каро основана на одноименном мультфильме Disney, который вышел в 1998 году. Мировая премьера состоялась в сентябре 2020 года.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны – уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили «объективные данные», из которых следует, что в исправительных лагерях СУАР якобы «могут противозаконно содержаться» до 1 млн уйгуров.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион.

Китай не раз опровергал информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом сообщалось, что в регионе функционируют «центры образования и профессиональной подготовки», где содержатся «попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица», которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР.

Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему.