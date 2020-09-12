В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника, пишут китайские СМИ.

Китайский портал Sina пишет, что перевооружение российских ракетных войск на модели ракет с дальностью полета более десяти тысяч километров «ставят Америку в безвыходное положение», передает РИА «Новости».

Особое внимание уделили ракетному комплексу «Авангард». Он отметил, что американские силы ПВО не способны перехватить эту ракету из-за ее скрытности, а феноменальная скорость делает ее особенно эффективной.

«Ракета «Авангард» способна за 15 минут долететь до Вашингтона. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете», – подчеркивается в публикации.

Автор статьи отмечает, что в случае гипотетического конфликта между Россией и США американские прибрежные районы окажутся беззащитными перед сосредоточенной атакой «Авангардами», несмотря на «самую совершенную систему обороны в мире». Саму ракету он назвал «шедевром российской армии» и отметил, что боевые характеристики делают ее «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба».

Также подчеркивается полное превосходство России в области гиперзвукового оружия: российская сторона разработала уже целый ряд гиперзвуковых ракет, в то время как США не удалось создать ни одной.

Ранее в Китае сравнили ядерный потенциал России и США.