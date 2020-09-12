Пожаловавшийся на Артемия Лебедева в ФСБ активист озвучил требования

Председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов пояснил, почему обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева.

Агирбов сообщил, что он подал соответствующее заявление в ФСБ полторы недели назад. При этом он «не хотел разбирательства», однако к нему обратилось множество молодых людей, которым стыдно за слова Лебедева, передает «360».

«Для меня, как председателя совета ветеранов, памятник в Волгограде свят. Мне обидно и больно, как можно? Такие скоропалительные высказывания, в такой форме, матом. Это унизительно», – признался он.

Также заявитель озвучил свое требование к дизайнеру: «Не надо его сажать, пусть просто извинится».

Напомним, следственное управление ФСБ начало проверку высказываний Лебедева, который негативно отозвался о черкесах и о памятнике «Родина-мать зовет».