«Популярная механика» раскрыла «невиданное» ядерное оружие Трампа

Американский журнал Popular Mechanics («Популярная механика») рассказал, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря об оружии, которого, по его словам, нет у России и Китая.

Popular Mechanics сомневается, что «Трамп говорил о совершенно новом типе вооружений». По мнению издания, речь, вероятно, идет о «модифицированной боеголовке W76 под названием W76-2, которая производит взрыв меньшей мощности».

Как отмечается в материале, власти США официально не сообщали о разработке оружия, схожего с тем, о котором говорил Трамп. Подчеркивается, что на разработку новых видов ядерных вооружений нужны огромные затраты и не менее десяти лет, передает ТАСС.

Напомним, Трамп заявил, что у Соединенных Штатов якобы есть оружие, которого нет у России и Китая.

«У нас системы, каких вы не видывали!» – заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане

Американский журналист Боб Вудворд в книге «Ярость» выступил с утверждением, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали.

В 2018 году сообщалось, что американские ВМС начали работы по созданию ядерного оружия малой мощности W76-2. W76-2 создаются на основе W76-1 за счет удаления термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5–6 килотонн в тротиловом эквиваленте.

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