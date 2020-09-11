Трамп заявил о наличии у США «невиданного оружия»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов якобы есть оружие, которого нет у России и Китая.

«Я сказал: у нас есть системы, ракеты, военные... У нас системы, каких вы не видывали! У председателя (Китая) Си (Цзиньпина) ничего такого нет, у Путина такого нет. Ни у кого нет того, что есть у нас», – заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане

Президент также назвал «больными» тех, кто утверждает, что подобными высказываниями он разглашает секреты. «Я просто хочу сказать, что американские вооруженные силы самые мощные», – заключил Трамп, передает РИА «Новости».

Ранее американский журналист Боб Вудворд в книге «Ярость» выступил с утверждением, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали.